Localizan feto humano frente a domicilio en Jarachina Norte

El Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los restos humanos para realizar los estudios correspondientes y esclarecer el caso.

En el marco de la celebración por el 'Día del Niño', se realizó el hallazgo de un feto humano abandonado en la banqueta frente a un domicilio en Reynosa, Tamaulipas.

Vecinos de la colonia Jarachina Norte, hicieron el hallazgo del feto en la calle Jazmín en su cruce con la avenida Ciruelos por lo que dieron aviso a las autoridades.

Al sitio arribaron elementos de la Guardia Estatal quienes confirmaron el hallazgo y acordonaron el área.

Elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM) también tomaron conocimiento del caso y realizaron entrevistas a los habitantes sobre el hallazgo.

Peritos de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes, mientras que el Servicio Médico Forense realizó el levantamiento de los restos humanos para realizar los estudios correspondientes que ayuden a esclarecer el caso.