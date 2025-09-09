Localizan cuerpo flotando en rompeolas de Playa Miramar

Personal de Capitanía de Puerto y la Fiscalía General de Justicia acudió al lugar para coordinar la extracción del cuerpo para trasladado al anfiteatro local

La tarde de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 40 años, en aguas del Golfo de México, frente a las escolleras de Playa Miramar, del lado correspondiente al estado de Veracruz; el hallazgo ocurrió cerca del primer faro de la Escollera Sur, en una zona frecuentada por pescadores.

El occiso vestía una playera azul marino y presentaba signos de rigidez en los brazos, testigos señalaron que un pescador lo sujetó para evitar que la corriente lo arrastrara mar adentro, mientras se solicitaba la presencia de las autoridades marítimas y ministeriales.

Personal de la Capitanía de Puerto y de la Fiscalía General de Justicia acudió al lugar para coordinar la extracción del cadáver, el cual fue trasladado posteriormente al anfiteatro local, donde se llevará a cabo la necropsia de ley con el fin de establecer las causas reales del fallecimiento.

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada oficialmente, autoridades iniciaron la búsqueda de sus familiares y mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer el hecho.