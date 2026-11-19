Trascendió que podría tratarse de una mujer; sin embargo, debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer su identidad

Un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este miércoles 18 de noviembre en el ejido La Tijerita, sobre el camino de acceso al Puerto Mezquital, en Matamoros.

El hallazgo fue realizado por personal de protección ambiental que se encontraba en la zona y que dio aviso a las autoridades a través del número de emergencias 911. Los restos se encontraban entre la maleza, aproximadamente a 20 metros de la cinta asfáltica.

De manera preliminar, trascendió que podría tratarse de una mujer; sin embargo, debido a las condiciones en que fue encontrado el cuerpo, no fue posible establecer su identidad ni confirmar su sexo.

Elementos de la Guardia Estatal también acudieron al sitio para resguardar el área, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el levantamiento de los restos para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona ni las causas de su muerte. Se espera que los estudios forenses permitan establecer el sexo, las características de la víctima y el tiempo aproximado que llevaba en el lugar.

Actualización de información: Revisé las publicaciones y resultados disponibles en redes y medios digitales, pero no encontré un comunicado oficial ni una actualización verificable sobre este hallazgo. Por ello, no sería correcto señalar que se trata de una mujer identificada o relacionar el caso con alguna persona desaparecida sin confirmación de las autoridades.