Localizan cuerpo de joven en canal Anzaldúas; investigan causas

Las autoridades no han confirmado si se trató de un accidente o de un hecho delictivo, por lo que la investigación sigue abierta

Un hombre que realizaba actividades de pesca en el canal Anzaldúas encontró la mañana de este jueves el cuerpo sin vida de un joven flotando en el agua, hecho que movilizó a corporaciones de emergencia y autoridades ministeriales.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 10:30 horas en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Callejón Dos, en la colonia Constitución.

De acuerdo con los primeros informes, el pescador identificó a la víctima por sus tatuajes, vestimenta y características físicas como Alexander, alias "El Cuate", de 19 años de edad, quien presuntamente se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles.

Tras el llamado al número de emergencias 911, elementos de Protección Civil y Bomberos, Guardia Estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Peritos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento del cuerpo y ordenaron su traslado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa oficial del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cómo ocurrieron los hechos ni si se trató de un accidente o de un hecho delictivo, por lo que la investigación continúa abierta.