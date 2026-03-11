Localizan cuerpo con huellas de violencia en el Viaducto Reynosa

Tras difundirse el hallazgo, familiares de la persona desaparecida acudieron ante las autoridades para realizar las diligencias correspondientes

El cuerpo sin vida de un hombre con visibles huellas de violencia y en avanzado estado de descomposición fue localizado la mañana de este martes en las inmediaciones del Viaducto Reynosa, a la altura del ejido Las Anacuas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue reportado alrededor de las 11:30 horas a través de una llamada al número de emergencias 911, en la que se alertaba sobre la presencia de un cuerpo abandonado a un costado del viaducto, frente al basurero municipal del ejido.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, quienes confirmaron el hallazgo de un hombre de entre 35 y 40 años de edad aproximadamente.

Según la información preliminar, la víctima vestía pantalón de mezclilla y una camisa color guinda de la marca Hollister. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales realizaron el análisis correspondiente en el lugar antes de que el cuerpo fuera trasladado por personal del Servicio Médico Forense al anfiteatro de la ciudad, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.

Las autoridades señalaron que, por las características físicas y la vestimenta, el cuerpo podría corresponder a un joven que recientemente fue reportado como desaparecido ante la fiscalía.

Tras difundirse el hallazgo en redes sociales, familiares de la persona desaparecida acudieron ante las autoridades para realizar las diligencias correspondientes y colaborar en el proceso de identificación.

En las próximas horas se espera que se confirme oficialmente la identidad de la víctima, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este hecho ocurrido en Reynosa.