Localizan con vida al alcalde de Río Bravo tras fuerte operativo

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien había sido reportado como desaparecido, fue localizado con vida mediante un operativo coordinado entre autoridades federales y de cuatro entidades.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que el alcalde fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El presidente municipal de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien se encontraba desaparecido, fue localizado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México @GabSeguridadMX en coordinación con autoridades de los gobiernos de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. Este resultado es producto del trabajo conjunto de @Defensamx1 @SEMAR_mx , @FGRMexico y @SSPCMexico , así como del intercambio de información y la coordinación operativa con las autoridades de las cuatro entidades. Agradecemos a los gobernadores de Zacatecas, David Monreal Ávila, @DavidMonrealA; de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, @manolojim; de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, @RGC_Mx; y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, @Dr_AVillarreal, por su apoyo y colaboración en las acciones de búsqueda y localización y su colaboración permanente, con el gabinete de seguridad que dirige la Presidenta @Claudiashein — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 8, 2026

El alcalde de Río Bravo fue localizado con vida en las inmediaciones de Saltillo, sobre la carretera federal 54, después de haber sido interceptado por hombres armados en el estado de Zacatecas.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, el presidente municipal relató que fue interceptado por hombres armados cuando se encontraba en la comunidad de San Tiburcio, Zacatecas, y posteriormente trasladado a la capital de esa entidad.

Estos hombres que lo mantenían retenido lo liberaron en la ciudad de Zacatecas, desde donde consiguió abordar transporte público por sus propios medios para desplazarse hacia el norte del país.

Estas acciones se realizaron en coordinación con autoridades de Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas, mediante el intercambio de información y la colaboración operativa entre las entidades.

Agradecen a gobernadores por apoyo brindado para localización del alcalde

A través de un mensaje, el Gabinete de Seguridad agradeció el apoyo de los gobernadores David Monreal Ávila, de Zacatecas; Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila; Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí, y el propio Américo Villarreal Anaya, de Tamaulipas.

El Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades de San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas, realiza labores de investigación y búsqueda para apoyar la localización del presidente municipal de Río Bravo, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, y sus acompañantes, ante la probable privación ilegal de su libertad. Las instituciones federales mantienen colaboración permanente con la @FiscaliaSLP y @FGJ_Tam para contribuir a su pronta localización y al esclarecimiento de los hechos. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026 El organismo federal reconoció la colaboración de los gobiernos estatales en las labores de búsqueda y localización del alcalde. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las circunstancias en las que fue localizado Miguel Ángel Almaraz Maldonado ni el lugar específico donde fue encontrado. - Con información de Chrystian Estrada -