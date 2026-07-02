Localizan con vida a pareja desaparecida en Reynosa

La presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas informó que se encuentran a salvo sin dar más detalles sobre las circunstancias.

La pareja conformada por Noemí Romero Reyes y Cristian Uriel Mejía, quienes habían sido reportados como desaparecidos en Reynosa, fue localizada con vida, confirmó Edith González, presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas.

La activista informó que ambos se encuentran a salvo, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las circunstancias en las que fueron encontrados ni qué ocurrió durante el tiempo que permanecieron sin ser localizados, solo confirmaron que si se trata de un caso de privación de la libertad.

El caso había generado gran preocupación debido a que Noemí se encuentra embarazada. De acuerdo con sus familiares, la última comunicación con la pareja ocurrió cuando informaron que la camioneta en la que viajaban había sufrido una falla mecánica mientras se dirigían a una farmacia entre las colonias Almendros y Villa Esmeralda. Al acudir al lugar para auxiliarlos, ya no fueron encontrados.

Aunque el desenlace fue favorable, advirtió que la crisis de desapariciones en Reynosa continúa.

La organización continúa realizando jornadas de localización y mantiene activa la difusión de fichas de búsqueda, entre ellas la de Juan Enrique Martínez Figón, de 26 años de edad, quien desapareció el pasado 27 de junio. Sus familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que contribuya a localizarlo.