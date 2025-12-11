Localizan con vida a joven del ITACE tras horas de búsqueda

Lovann Jared Hernández Vázquez, estudiante de 15 años del ITACE en Matamoros, fue reportado como desaparecido la mañana del martes 9 de diciembre, luego de que saliera de su domicilio rumbo al plantel y no llegara a clases. La última vez que se le vio fue alrededor de las 7:00 a.m. en la parada de peseras ubicada en Soriana Laguneta, desde donde habitualmente se trasladaba a la escuela.
En el momento de su desaparición, el menor vestía el uniforme del ITACE: pantalón gris, playera blanca, tenis negros, chaqueta negra y mochila del mismo color. Su familia, en un estado de profunda preocupación, difundió su fotografía y pidió el apoyo de la ciudadanía para ayudar en su localización.
Horas más tarde, familiares confirmaron que Lovann Jared fue encontrado con vida y en buen estado de salud. Señalaron que el joven se encuentra sano, a salvo y acompañado de sus seres queridos.
La familia agradeció el respaldo de la comunidad y de todas las personas que compartieron la información, cuyo apoyo fue clave para difundir rápidamente el caso y contribuir a su localización. Aunque no se dieron detalles sobre las circunstancias, se informó que la situación quedó resuelta.