Localizan con vida a joven del ITACE tras horas de búsqueda

Un estudiante de 15 años de edad fue localizado después de ser reportado como persona desaparecida en el municipio de Matamoros

Lovann Jared Hernández Vázquez, estudiante de 15 años del ITACE en Matamoros, fue reportado como desaparecido la mañana del martes 9 de diciembre, luego de que saliera de su domicilio rumbo al plantel y no llegara a clases. La última vez que se le vio fue alrededor de las 7:00 a.m. en la parada de peseras ubicada en Soriana Laguneta, desde donde habitualmente se trasladaba a la escuela.

En el momento de su desaparición, el menor vestía el uniforme del ITACE: pantalón gris, playera blanca, tenis negros, chaqueta negra y mochila del mismo color. Su familia, en un estado de profunda preocupación, difundió su fotografía y pidió el apoyo de la ciudadanía para ayudar en su localización.

Horas más tarde, familiares confirmaron que Lovann Jared fue encontrado con vida y en buen estado de salud. Señalaron que el joven se encuentra sano, a salvo y acompañado de sus seres queridos.

La familia agradeció el respaldo de la comunidad y de todas las personas que compartieron la información, cuyo apoyo fue clave para difundir rápidamente el caso y contribuir a su localización. Aunque no se dieron detalles sobre las circunstancias, se informó que la situación quedó resuelta.