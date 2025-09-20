Localizan con vida a Ana Luisa, la jovencita desaparecida

Tras 40 horas de angustia, la familia confirmó que Ana Luisa Rodríguez Escobar fue localizada con vida, informó el colectivo Amor por los Desaparecidos

Tras más de 40 horas de angustia, la familia de Ana Luisa Rodríguez Escobar confirmó su localización con vida. El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, que acompañó a los familiares en todo momento, informó sobre el hallazgo de la joven este viernes por la mañana.

Ana Luisa, de 15 años, había sido reportada como desaparecida el miércoles por la tarde, luego de salir a comprar pan a un estanquillo cercano a su domicilio en Hacienda las Bugambilias, Sector 3.

Al no regresar, sus padres iniciaron la búsqueda y dieron aviso a las autoridades, mientras vecinos refirieron haber visto una camioneta blanca salir a toda velocidad, lo que generó temor de que hubiera sido privada de la libertad.

Durante las horas siguientes, la familia bloqueó el bulevar Hidalgo y organizó brigadas de búsqueda con apoyo de vecinos, voluntarios y colectivos. Se distribuyeron fotografías de la menor, se realizaron publicaciones masivas en redes sociales y se utilizaron binomios caninos y drones para ampliar la cobertura del operativo.

Finalmente, cuando la preocupación comenzaba a crecer, se confirmó que Ana Luisa había sido localizada con vida y en buen estado de salud. Aunque en redes sociales circuló la versión de que regresó por su propio pie, la familia se ha reservado detalles sobre las circunstancias de su desaparición y reaparición.

El colectivo destacó que, si bien el desenlace fue favorable, la situación deja interrogantes sobre lo que realmente ocurrió y la necesidad de reforzar acciones de prevención y seguridad para evitar que este tipo de casos se repitan en Reynosa.