Localizan a más de mil personas con reporte de desaparición

Los resultados se dieron gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

Durante el año 2025, derivado de las acciones de investigación, búsqueda e identificación de personas no localizadas y en estricto apego a los protocolos de actuación vigentes, se logró la localización de 1,379 personas que contaban con reporte de no localización en la entidad.

Trabajo de la Fiscalía Especializada en desaparición de personas

Estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas.

Estrategias basadas en el Protocolo de Búsqueda e Investigación

Para lograr estas acciones se implementaron estrategias basadas en el Protocolo de Búsqueda e Investigación y con un enfoque en la atención integral a las víctimas y sus familias.

Todas las personas localizadas recibieron acompañamiento, orientación y cuidado para salvaguardar su bienestar, seguridad y derechos durante todo el proceso.