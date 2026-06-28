Localizan a joven reportado como desaparecido en Reynosa

La falta de información en estos casos ha generado incertidumbre entre la ciudadanía, que busca colaborar en las labores de búsqueda

Valentín Martínez López, joven de 18 años de edad reportado como desaparecido desde el pasado 16 de junio en Reynosa, fue localizado con vida, de acuerdo con un comunicado difundido la mañana de este jueves 25 de junio.

El joven había sido visto por última vez en esta ciudad, lo que generó movilizaciones de búsqueda, preocupación entre la población y manifestaciones para exigir su localización.

En el comunicado emitido por las autoridades únicamente se informó que se trató de una ausencia voluntaria, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

El caso se suma a otros registrados en las últimas semanas

Este caso se suma a otros registrados en las últimas semanas, en los que personas reportadas como desaparecidas son localizadas posteriormente y se informa que decidieron ausentarse por voluntad propia.

La falta de información en estos casos ha generado incertidumbre entre la ciudadanía, que busca colaborar en las labores de búsqueda, pero considera que la escasa información limita su participación.