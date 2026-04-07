Localizan a hombre sin vida en Balcones de Alcalá

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un predio del fraccionamiento Balcones de Alcalá, sector uno

La mañana de este domingo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un predio del fraccionamiento Balcones de Alcalá, sector uno, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Estatal, quienes confirmaron el hallazgo en un terreno que anteriormente funcionaba como recicladora de llantas.

De acuerdo con los primeros reportes, el masculino, de entre 35 y 40 años de edad, fue encontrado suspendido de un árbol, atado al cuello con una cuerda, por lo que de manera preliminar se presume que podría tratarse de un suicidio.

La víctima vestía ropa en color negro y, hasta el momento, no ha sido identificada por las autoridades.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado fueron requeridos en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo y el inicio de la carpeta de investigación que permita esclarecer las circunstancias del hecho.

Asimismo, integrantes de colectivos de búsqueda acudieron al sitio para tomar conocimiento de la situación.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan y será a través de los peritajes que se confirme la causa de la muerte.

Ante este tipo de situaciones, especialistas recuerdan la importancia de atender la salud mental y buscar apoyo oportuno. Existen instituciones y líneas de ayuda disponibles para brindar orientación y acompañamiento a quienes lo necesiten.