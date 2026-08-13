Lluvias y sensación de hasta 50 grados azotarán Tamaulipas

Protección Civil estatal informó que a pesar de las lluvias, las altas temperaturas continuarán en todo el estado para esta jornada

En los próximos días se presentarán lluvias moderadas en el centro y sur del estado, pero el calor no dará tregua, con sensaciones térmicas de hasta 50 grados en El Mante.

De acuerdo con el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente, el pronóstico apunta a chubascos vespertinos por el ingreso de humedad tropical, principalmente en Ciudad Victoria con hasta 30 mm, Soto la Marina con 40 mm y posible granizo, así como en Mante, Gómez Farías, Xicoténcatl, Ocampo, Tampico, Madero y Altamira, donde se esperan acumulados de 25 a 50 mm con tormentas eléctricas y riesgo de encharcamientos y crecida de arroyos.

En el norte, en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, solo se prevén lluvias ligeras dispersas y baja probabilidad de chubascos de 5 a 10 mm.

González de la Fuente señaló que a pesar de las lluvias, las altas temperaturas continuarán en todo el estado.

Este lunes El Mante y Nuevo Laredo registraron hasta 39 grados, con sensación térmica de 45 grados, sin embargo, esta podría llegar hasta los 50 grados en El Mante, donde ya se ha alcanzado ese nivel por la combinación de calor y humedad.

El panorama para este martes es de máximas de 40 grados en Nuevo Laredo, 39 en Reynosa, Victoria y San Fernando, 38 en Matamoros, Soto la Marina y Mante, y 35 a 36 grados en Tampico, Madero y Altamira, con vientos del este de 30 a 40 km/h y rachas de hasta 70 km/h en la costa.

El coordinador recordó que en los últimos días ya hubo afectaciones: en Abasolo se reportó caída de granizo de tamaño considerable y en San Fernando un vehículo quedó atrapado en un vado inundado en la carretera La Laguna, sin lesionados.

Protección Civil pidió no cruzar corrientes de agua, no resguardarse debajo de árboles durante tormentas eléctricas, evitar caminar o conducir por calles inundadas y mantenerse informado en canales oficiales.