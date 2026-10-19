Lluvias recuperan presas del centro y sur de Tamaulipas

Esta condición compromete principalmente al Distrito de Riego 025; sin embargo, aseguró que existe suficiente agua para garantizar el abasto urbano

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que las recientes lluvias permitieron recuperar los niveles de almacenamiento de diversas presas de Tamaulipas, principalmente en la zona centro y sur del estado.

La presa Vicente Guerrero alcanza aproximadamente el 60 por ciento

Explicó que, aunque no se registraron avenidas extraordinarias, sí hubo escurrimientos importantes. La presa Vicente Guerrero incrementó su almacenamiento hasta alcanzar aproximadamente el 60 por ciento, mientras que la presa Ramiro Caballero volvió a llenarse en la zona sur, tras recibir una considerable avenida del río Guayalejo-Tamesí.

Asimismo, la presa Emilio Portes Gil registró un repunte significativo. El sistema lagunario también se ha mantenido por encima del nivel de almacenamiento controlable, por lo que se ha desfogado un volumen importante de agua hacia el río Pánuco y posteriormente al mar.

Las presas internacionales mantienen niveles históricamente bajos

Quiroga Álvarez señaló que la situación en la zona norte es distinta, debido a que las presas internacionales, de las que dependen los municipios de esa región, presentan los niveles de almacenamiento más bajos de los que se tenga registro histórico.

Esta condición compromete principalmente al Distrito de Riego 025; sin embargo, aseguró que existe suficiente agua para garantizar el abasto urbano.

Prevén iniciar los riegos agrícolas en enero de 2027

Respecto a la presa Vicente Guerrero, indicó que fue cerrada durante los últimos días de mayo para uso agrícola y que permanecerá así hasta la tercera decena de diciembre. La intención es iniciar los riegos el 15 de enero de 2027, correspondientes a la pre-siembra de maíz y sorgo.

El funcionario explicó que Ciudad Victoria extrae alrededor de 30 millones de metros cúbicos de agua, mientras que la presa cuenta actualmente con cerca de 2 mil 400 millones de metros cúbicos almacenados, por lo que descartó riesgos para el suministro.