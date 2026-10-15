Lluvias recuperan lagunas y favorecen abasto en sur de Tamaulipas

Arcos Espinoza señaló que los niveles actuales presentan un comportamiento similar al registrado durante el mismo periodo del año pasado

Las lluvias registradas en los últimos meses han favorecido la recuperación de los sistemas lagunarios del sur de Tamaulipas, que actualmente se mantienen por encima de sus niveles óptimos de almacenamiento, garantizando condiciones favorables para el abastecimiento de agua potable a la población de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

Sistema lagunario permanece por encima del nivel de referencia

Gabriel Arcos Espinoza, director de Recursos Hidráulicos, informó que el pasado 5 de octubre el sistema lagunario alcanzó un nivel de 1.45 metros, mientras que actualmente se ubica en 1.37 metros.

Explicó que el nivel de referencia máximo es de un metro, por lo que el almacenamiento continúa aproximadamente 37 centímetros por encima de ese parámetro, con excedentes que pueden escurrir a través de diques y estructuras de desfogue.

Detalló que el sistema llegó a registrar alrededor del 127 por ciento de su capacidad de almacenamiento, aunque las condiciones pueden variar dependiendo de la distribución e intensidad de las lluvias.

Entre las lagunas beneficiadas por las precipitaciones se encuentran Champayán, Mayorazgo, Chairel, La Puerta y La Tortuga, que forman parte del sistema de captación de agua de la región.

Mantienen monitoreo de lluvias y reservas de agua

Arcos Espinoza señaló que los niveles actuales presentan un comportamiento similar al registrado durante el mismo periodo del año pasado, lo que refleja una recuperación favorable de las reservas hídricas.

Añadió que las precipitaciones asociadas a los sistemas meteorológicos recientes han contribuido a la captación de agua, aunque será necesario observar su evolución durante los próximos días para determinar si los escurrimientos incrementan nuevamente los niveles.

Finalmente, dijo que, aunque el almacenamiento se mantiene en condiciones favorables para el suministro de agua potable, es importante continuar con el monitoreo de los niveles y de las lluvias, especialmente ante posibles variaciones meteorológicas.

Ya que el agua acumulada representa una reserva estratégica para la zona conurbada, mientras los excedentes deben manejarse mediante las estructuras hidráulicas para evitar afectaciones en áreas susceptibles a desbordamientos.