Lluvias mantienen bajo el agua a El Laguito y Arboledas

Pese a la pausa en las lluvias, persiste la acumulación de agua en El Laguito y Arboledas, Matamoros, donde continúan las labores de desfogue

Los niveles de agua continúan elevados en el área de El Laguito y en el acceso al fraccionamiento Arboledas, en Matamoros, donde la acumulación persiste pese a la pausa en las lluvias durante el jueves.

En El Laguito, el agua ya se desbordó, mientras que en la entrada de Arboledas también permanece una importante acumulación que evidencia que el desfogue no ha sido suficiente para reducir los niveles.

La situación ocurre después de varios días de precipitaciones intensas en la ciudad. De acuerdo con información de la Junta de Aguas y Drenaje, hasta este jueves 8 de octubre se habían acumulado 17.37 pulgadas de lluvia desde el pasado viernes 2 de octubre.

Ante las afectaciones, la JAD mantiene trabajos de bombeo y desfogue en distintos sectores del municipio, incluido Arboledas, para acelerar la extracción del agua acumulada.

Aunque el organismo informó previamente que el incremento en el nivel de El Laguito no representaba un riesgo para la población, las condiciones observadas actualmente hacen necesario mantener la vigilancia y atender la evolución de los niveles de agua.

Mientras continúan las labores de desagüe, la persistencia del agua en estos puntos refleja las dificultades que enfrenta Matamoros para recuperarse de las recientes lluvias.