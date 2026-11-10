Lluvias inundan más de 100 colonias en Matamoros, Tamaulipas

Ante estas condiciones, el alcalde exhortó a la población a evitar circular por calles inundadas, conducir a baja velocidad y mantenerse informada

Las lluvias registradas durante las últimas horas han dejado acumulados superiores a las ocho pulgadas de agua en Matamoros, provocando inundaciones en más de 100 colonias y complicaciones en la circulación vehicular, informó el alcalde Alberto Granados Fávila.

El operativo para desalojar el agua permanece activo

El presidente municipal señaló que las precipitaciones han generado afectaciones en distintos sectores de la ciudad, donde se mantienen trabajos para atender las zonas con mayores acumulaciones de agua.

Explicó que el Ayuntamiento trabaja de manera coordinada con la Junta de Aguas y Drenaje para agilizar el desalojo del agua y atender los puntos críticos, mediante un operativo que permanece activo las 24 horas.

Granados Fávila reconoció que, aunque durante la madrugada se logró recuperar el acceso en algunos sectores que permanecían bloqueados por las inundaciones, las lluvias registradas nuevamente durante la mañana provocaron otras acumulaciones.

Alcalde pide evitar las calles inundadas

Ante estas condiciones, el alcalde exhortó a la población a evitar circular por calles inundadas, conducir a baja velocidad y mantenerse informada a través de los canales oficiales, con el propósito de prevenir accidentes y situaciones de riesgo.