Lluvias inundan calles de Matamoros y dejan autos varados

A través de reportes ciudadanos también se evidenciaron las condiciones en las que quedaron algunas de las calles de Matamoros

Las lluvias registradas durante la madrugada y gran parte de la mañana de este domingo provocaron fuertes inundaciones y diversas afectaciones en calles y avenidas de Matamoros, donde la acumulación de agua complicó la circulación vehicular y dejó algunos automóviles varados.

La acumulación de agua complicó la circulación

Uno de los puntos afectados fue el cruce de la avenida Cantinflas y Tarahumara, donde el nivel del agua cubrió prácticamente la vialidad y un vehículo quedó atrapado, situación por la que ciudadanos solicitaron apoyo para poder retirarlo y evitar mayores complicaciones.

Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos e inundaciones en distintos sectores de la ciudad, principalmente en vialidades donde el agua se acumuló en grandes cantidades, dificultando el paso de automovilistas y peatones.

Conagua pronosticó lluvias intensas en el norte de Tamaulipas

La intensidad de las lluvias también estuvo relacionada con las condiciones meteorológicas que se presentaron en el norte de Tamaulipas. El pronóstico de la Comisión Nacional del Agua contempló precipitaciones muy fuertes a intensas en la región, con acumulados estimados de entre 75 y 150 milímetros.

Estas condiciones representaron un riesgo para la población, debido a la posibilidad de inundaciones en zonas bajas, vehículos afectados y complicaciones en la movilidad.

A través de reportes ciudadanos también se evidenciaron las condiciones en las que quedaron algunas calles de Matamoros, luego de varias horas de precipitaciones durante las primeras horas del domingo.