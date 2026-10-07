Lluvias inundan accesos de dos planteles Conalep en Matamoros

El funcionario destacó que no habrá consecuencias ni represalias para los alumnos que falten a los planteles del Conalep debido al temporal de lluvias

El director general del Conalep Tamaulipas, Víctor González Salum, informó que las lluvias registradas este martes 6 de octubre provocaron inundaciones en los accesos de los planteles 02 y 20 de Matamoros, situación que dificultó el traslado de los estudiantes.

Ambos planteles cuentan con una matrícula superior a los 3 mil alumnos. Ante las condiciones climatológicas, la Secretaría de Educación indicó que quedaría a criterio de los padres de familia llevar o no a sus hijos a la escuela.

Esta disposición fue comunicada a través de las redes sociales de los planteles y de grupos de WhatsApp. Como consecuencia, se registró ausentismo estudiantil debido a las dificultades para llegar a las instalaciones.

Alumnos continúan actividades mediante plataformas digitales

González Salum señaló que los alumnos que no pudieron asistir continuaron con sus actividades mediante las plataformas digitales que ya utilizan los docentes. A través de estos medios se asignaron tareas para dar seguimiento al plan de estudios y, una vez que los estudiantes regresen de manera presencial, se reforzarán los conocimientos.

El funcionario destacó que no habrá consecuencias ni represalias para los alumnos que falten a los planteles del Conalep debido al temporal de lluvias. Añadió que el objetivo es evitar retrasos en los programas académicos mediante el uso de herramientas digitales.

No reportan daños en la infraestructura de los planteles

Hasta el momento, no se han reportado daños en la infraestructura ni afectaciones estructurales. Asimismo, indicó que el resto de los planteles del estado opera con normalidad y no presenta problemas para el ingreso de los estudiantes.

En Tamaulipas existen 64 planteles del Conalep. Las autoridades educativas permanecerán atentas a cualquier indicación adicional de la Secretaría de Educación.