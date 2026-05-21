Lluvias intensas afectan vialidades y semáforos en Matamoros

Las precipitaciones de este miércoles provocaron inundaciones y problemas de circulación en distintas zonas de Matamoros, aunque no se reportaron lesionados

La mañana de este miércoles, alrededor de las 7:40 horas, se registraron intensas lluvias en el municipio de Matamoros, las cuales se prolongaron por aproximadamente entre una hora y media y dos horas, generando diversas afectaciones en distintos puntos de la ciudad.

Las precipitaciones ocasionaron encharcamientos e inundaciones en varias vialidades, complicando la circulación vehicular y el tránsito peatonal. Entre las zonas afectadas se encuentra la colonia Miguel Hidalgo, así como sectores del centro de la ciudad, particularmente en el área conocida como La Rotonda y sus calles aledañas.

Asimismo, se reportaron fallas en semáforos debido a la falta de energía eléctrica, lo que incrementó el riesgo vial en avenidas de alta circulación. Tal es el caso de la avenida El Periférico y la calle Sexta, donde algunos dispositivos dejaron de funcionar correctamente.

A pesar de que la lluvia tuvo una duración relativamente corta, su intensidad fue suficiente para generar afectaciones en distintos sectores del municipio, evidenciando problemas en el sistema de drenaje pluvial.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas; sin embargo, las autoridades continúan monitoreando las zonas afectadas y exhortan a la población a manejar con precaución, evitar cruzar calles inundadas y mantenerse atentos a los avisos oficiales ante posibles nuevas lluvias en la región.