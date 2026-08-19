Lluvias garantizan abasto de agua durante estiaje en Tamaulipas

No obstante, descartó riesgo para la población, ya que el río Pánuco descarga directamente al mar y el afluente no representa peligro inmediato

Raúl Quiroga Álvarez, secretario de Recursos Hidráulicos, aseguró que no existe riesgo para ninguna población, pues las lluvias recientes recargaron los pozos ultraprofundos, manantiales municipales y las presas que abastecen la entidad.

El funcionario destacó que el repunte registrado, especialmente en las presas internacionales, permite garantizar el abasto de agua durante los meses restantes del estiaje.

Presas internacionales duplican almacenamiento

“Hace mes y medio entre las presas Falcón y La Amistad había apenas 105 millones de metros cúbicos de agua mexicana, una cifra que representaba un riesgo. Sin embargo, con las aportaciones de las lluvias ambos vasos lacustres ahora suman más de 215–220 millones de metros cúbicos, volumen suficiente para cubrir lo que resta del año hidráulico, que concluye en septiembre”, dijo Quiroga Álvarez.

Sobre el sistema lagunario del sur del estado, explicó que la infraestructura es la misma desde hace 75 años y está diseñada para almacenar hasta la cota uno (1.00 m sobre el nivel del mar).

Antes no se podía contener lo que llegaba por encima de esa cota; en coordinación con los organismos operadores del sur y los ayuntamientos, se instalaron costaleras sobre el vertedor del sistema de diques, lo que permitió elevar la capacidad a la cota 1.20; actualmente, el nivel se ubica en 1.39 m.

Descartan peligro inmediato para la población

Finalmente, el secretario señaló que no existen obras de control de avenidas como tal, ante la temporada de huracanes recordó que, cuando la tormenta tropical Alberto afectó la región, se tuvieron que enviar al mar 3,400 millones de metros cúbicos por falta de infraestructura de contención.

No obstante, descartó riesgo para la población, ya que el río Pánuco descarga directamente al mar y el afluente no representa peligro inmediato.