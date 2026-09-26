Lluvias en Tampico bloquean vialidades y dejan cortes de luz

El servicio meteorológico y las unidades de Protección Civil han pronosticado la presencia de lluvias intensas a lo largo de una semana aproximadamente

Calles inundadas, riesgos por coladeras abiertas, coches colapsados, bloqueos viales y cortes de luz en infinidad de colonias dejaron las lluvias que desde esta madrugada de viernes se han presentado en el sur de Tamaulipas.

Vecinos de algunos sectores del norte y centro de Tampico comenzaron a publicar en redes sociales desde temprana hora las afectaciones en zonas que rodeaban sus viviendas, pues algunos no lograron salir para realizar sus labores habituales.

El cielo gris será parte del panorama estos próximos días en que el servicio meteorológico y las unidades de Protección Civil han pronosticado la presencia de lluvias intensas a lo largo de una semana aproximadamente.

La corporación de tránsito y vialidad en el puerto dio a conocer que desde temprana hora se comenzaron a reportar incidentes vehiculares por las principales avenidas e invitó a la población a manejar con precaución para evitar situaciones que lamentar.