Lluvias disparan negocio de reparación de celulares en Tampico

Hay varios puntos a tener en cuenta para escoger a qué lugar llevar a arreglar tu teléfono, pues estos ya son parte fundamental de la vida diaria

Las recientes lluvias y el descuido de los celulares han acarreado más ingresos en negocios que se dedican al mantenimiento y reparación de estos aparatos en el municipio de Tampico.

La lluvia causa estragos en los celulares debido a la humedad y el agua.

Cuando el agua entra a los puertos de carga, micrófonos o bocinas, se generan una serie de problemas técnicos graves que destruyen o inutilizan el equipo.

Ojo con esto

Fíjese a dónde lleva sus celulares, en qué local, con qué persona, cómo lo atienden, el tipo de negocio y otras observaciones que son vitales para asegurar piezas y calidad de sus aparatos.

Jorge Carreño Leura, empresario de reparaciones celulares, dijo que los síntomas comunes cuando un teléfono celular se ha dañado al contacto con el agua son: fallas de carga, distorsión en audios o cámara borrosa cuando se sacan fotografías.

Si usted percibe que su celular pudo haber sido objeto de sustracción de piezas, puede acudir a instancias como PROFECO o bien interponer denuncias penales por fraude o robo en fiscalías.

Conserve sus recibos y toda la documentación que sea necesaria, pero sobre todo no se deje sorprender por vivales.