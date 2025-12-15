Lluvias dejan casas inundadas y coches varados en Ciudad Victoria

Coordinación de Protección Civil de Ciudad Victoria aún no proporciona la cantidad de automóviles afectados, debido a que se vieron rebasados de reportes

Decenas de viviendas quedaron bajo el agua por las intensas lluvias registradas en distintas zonas del municipio de Ciudad Victoria.

Las fuertes precipitaciones provocadas por la llegada del frente frío número 21 a la región, dejó las calles afectadas por una fuerte acumulación de agua en tan solo unos minutos.

Automovilistas se quedaron atrapados por la corriente, por lo que tuvieron que abandonar sus vehículos. Por dicha situación, los servicios de emergencia se vieron rebasados.

Algunas de las colonias que son consideradas como zona de riesgo, son las siguientes:

Colonia Vamos Tamaulipas

Ejido Guadalupe Victoria

Colonia Pajaritos

Colonia Azteca

Colonia Barrio Cañón de la Peregrina

Colonia Francisco I. Madero

Eje vial cerrado al paso de vehículos…se registran encharcamientos en calles y avenidas de #CiudadVictoria … pic.twitter.com/1dFZeTN0Af — CESAR BAEZ DIAZ (@BAEZCESAR1) December 15, 2025

La Coordinación de Protección Civil de Ciudad Victoria aún no proporciona la cantidad de automóviles afectados, debido a que continúan atendiendo los reportes correspondientes.

Familia rescata a hombre de morir ahogado

Una familia salvó la vida de un hombre, quien estuvo a punto de fallecer ahogado por las inundaciones registradas en la ciudad.

Los miembros de esta familia acudieron a su rescate para después mantenerlo resguardarlo en su domicilio y brindarle apoyo durante esta emergencia.