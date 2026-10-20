Lluvias arrastran hidrocarburos de refinería al río Pánuco

Por segunda ocasión, residuos provenientes de la Refinería Francisco I. Madero recorrieron calles y canales de Ciudad Madero hasta llegar al río Pánuco

Las intensas lluvias registradas durante este fin de semana provocaron encharcamientos e inundaciones en sectores bajos de Tampico, Altamira y, principalmente, Ciudad Madero, donde además se reportó, por segunda ocasión en menos de un mes, el escurrimiento de residuos de hidrocarburos, provenientes de la Refinería Francisco I. Madero.

Los contaminantes se desplazaron por calles y canales pluviales aledaños a las instalaciones petroleras, hasta desembocar en el río Pánuco, generando preocupación por los posibles efectos en la salud de la población y los daños a la flora y fauna de las zonas afectadas.

Al respecto, el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, señaló que la atención de esta contingencia corresponde al ámbito federal y a Petróleos Mexicanos, instancia responsable de realizar las labores de contención, recuperación y análisis de los residuos.

Indicó que el Ayuntamiento mantiene una estrecha coordinación con la Secretaría de Marina y el Gobierno de Tamaulipas para dar seguimiento a los incidentes y atender cualquier posible riesgo para la población.

Explicó que, aunque hasta el momento no se considera que exista un riesgo mayor para los habitantes, las autoridades mantienen especial atención en las posibles afectaciones a la fauna acuática, las aves y las familias que dependen de la actividad pesquera.

Precisó que se han celebrado tres reuniones de coordinación para revisar las medidas preventivas y dar seguimiento a los análisis técnicos que permitirán determinar las características de las manchas detectadas.

Reconocen que este tipo de escurrimientos se ha presentado de manera recurrente durante episodios de lluvias intensas y subrayó que corresponde a las autoridades federales proporcionar información precisa sobre el origen y la composición de los residuos.