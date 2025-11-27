Lluvia provoca encharcamientos y caos vial en Reynosa

El aguacero, que ya estaba pronosticado, inició alrededor de las 10:00 horas acompañado de ráfagas de viento, generando afectaciones inmediatas en vialidades

Una lluvia de apenas unos minutos fue suficiente para que la ciudad de Reynosa registrara severos encharcamientos e inundaciones en varios sectores durante la mañana de este miércoles.

El aguacero, que ya estaba pronosticado, inició alrededor de las 10:00 horas acompañado de ráfagas de viento, generando afectaciones inmediatas en vialidades, planteles educativos y domicilios particulares.

A través de redes sociales, ciudadanos reportaron el cierre de calles, acumulaciones de agua que alcanzaron niveles considerables y dificultades para transitar en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes y videos difundidos mostraron vehículos atrapados entre encharcamientos y peatones buscando rutas alternas para desplazarse.

Una de las instituciones más afectadas fue el CETis 131, ubicado en la colonia Granjas Económicas del Norte. En un video difundido por docentes, se solicitó apoyo urgente a las autoridades para suspender el suministro de energía eléctrica, a fin de evitar accidentes derivados de la presencia de agua dentro de las instalaciones escolares.

Las reacciones de la ciudadanía no se hicieron esperar. Cientos de usuarios criticaron en redes sociales que, pese a tratarse de una lluvia breve, la ciudad continúe presentando problemas de inundaciones y fallas en infraestructura pluvial.

Autoridades municipales se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones en las próximas horas, mientras realizan recorridos para atender los puntos más afectados y evaluar los daños.