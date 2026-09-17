Llevarán pláticas ambientales a escuelas de Nuevo Laredo

La dependencia hace un llamado a directores y docentes de escuelas, así como a instituciones interesadas en recibir pláticas informativas

Al iniciar el nuevo ciclo escolar, el Departamento Municipal de Gestión Ambiental en Nuevo Laredo, está listo para dar pláticas a niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar el medio ambiente a fin de mantenerlo saludable.

Por ello piden a los directivos de las escuelas de todos los niveles educativos, darles un espacio para brindar a los alumnos talleres, pláticas educativas y actividades interactivas sobre la sustentabilidad y conservación del entorno natural.

La dependencia hace un llamado a directores y docentes de escuelas, así como a instituciones interesadas en recibir pláticas informativas y formativas, sin costo alguno.

Algunos de los temas a tratar

Algunos de los temas a tratar son: cuidado y estructura del árbol, germinación y técnicas de trasplantación, árboles endémicos y cómo plantar un árbol.

Preservación de las abejas, mariposa monarca, cuidado de la biodiversidad local, cuidado del agua y cambio climático, importancia del reciclaje, lombricomposta, sensibilización y concientización ambiental.

Para solicitar esta actividad

Para solicitar esta actividad, pueden llamar al teléfono 867 714-7973, o acudir directamente a sus oficinas ubicadas en la Calle Arteaga 3900, Sector Aduana.