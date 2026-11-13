Llevarán módulos de credencialización de salud a Reynosa

Lucila Calvillo, delegada de Programas para el Bienestar en la zona norte, invitó a los ciudadanos a mantenerse atentos a la llegada de estos módulos

La delegación de Programas para el Bienestar en la zona norte de Tamaulipas inició la promoción del programa Salud para Todos los Mexicanos, mediante módulos de credencialización que recorrerán diferentes colonias de Reynosa, con el propósito de facilitar el registro de las familias y acercar los servicios de salud pública a la población.

Lucila Calvillo, delegada de Programas para el Bienestar en la zona norte, invitó a los ciudadanos a mantenerse atentos a la llegada de estos módulos, donde podrán realizar el trámite de manera sencilla y sin necesidad de trasladarse a otras oficinas.

Explicó que los servidores de la nación también realizan recorridos por las colonias para informar a los habitantes e invitarlos a obtener esta credencial, que funcionará como identificación oficial y permitirá consultar los servicios médicos disponibles en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estamos llevando un módulo de credencialización a las colonias, ahí invitamos a la gente. Los mismos "servidores de la nación" andan alrededor de las colonias invitando para que vayan a credencializarse”, explicó la funcionaria.

Detalló que los requisitos para incorporarse al programa son mínimos, ya que únicamente se solicita una copia de la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) y una copia del comprobante de domicilio, documentos necesarios para completar el registro.

Calvillo destacó que la convocatoria está abierta para toda la población, por lo que pueden tramitar la credencial todos los integrantes de una familia, desde menores de edad hasta adultos mayores, sin limitar el beneficio a un determinado sector de la población.

“Solamente es lo que requerimos para que ellos se puedan registrar. Van a poder consultar en IMSS, ISSSTE y Pemex, y también va a ser una identificación oficial. Es para toda la familia, desde menores de edad hasta adultos mayores”, señaló.

La funcionaria reiteró la invitación a las familias de Reynosa para aprovechar los módulos itinerantes y mantenerse informadas sobre las fechas y colonias que serán visitadas, a fin de facilitar su incorporación al nuevo programa de salud.