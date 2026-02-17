Lleva Salud Casa por Casa atención a vulnerables en Matamoros

Por: Cristhian Estrada Ramos 16 Febrero 2026, 16:55 Compartir

Se destacó el alcance de los apoyos sociales en el municipio y el trabajo que realizan las brigadas territoriales mediante visitas domiciliarias

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El delegado de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes, informó sobre la puesta en marcha del programa Salud Casa por Casa en Matamoros, estrategia que acerca servicios médicos preventivos directamente a los hogares de la población vulnerable. Brigadas realizan visitas domiciliarias para detectar necesidades médicas El funcionario destacó el alcance de los apoyos sociales en el municipio y el trabajo que realizan las brigadas territoriales mediante visitas domiciliarias para identificar necesidades médicas y dar seguimiento a personas con enfermedades o factores de riesgo. Informan sobre beneficiarios y operación del programa En su mensaje, el delegado detalló el número de beneficiarios, el monto de los apoyos y la operación del personal de salud que recorre diariamente distintos sectores de la ciudad.