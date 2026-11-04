Lleva Ruta Pemex servicio médico gratuito a colonias de Reynosa

La unidad también cuenta con una farmacia móvil para apoyar a las personas que tienen recetas médicas y no han podido adquirir sus medicamentos

Durante toda esta semana, el programa Ruta Pemex se encuentra en Reynosa acercando servicios médicos gratuitos a la población, mediante una unidad móvil que recorre diferentes municipios del país para ofrecer consultas, estudios clínicos y medicamentos sin costo.

Gabriela Margarita Rosas Blanco, directora del Sistema DIF Reynosa, informó que las actividades comenzaron este martes durante la audiencia pública en la colonia Burocrática y continuarán el jueves en un centro comercial de la colonia Puerta Grande, donde también se realizará una jornada de atención para personas con problemas de cataratas.

Asimismo, el viernes la unidad permanecerá durante todo el día en la colonia La Joya, con el propósito de ampliar la cobertura de atención a las familias de este sector.

La funcionaria explicó que Ruta Pemex visita cada semana un municipio diferente del país y destacó la importancia de aprovechar su presencia en Reynosa, debido a la variedad de servicios que ofrece.

“Invitamos a la ciudadanía que tiene pendientes sus estudios, consulta médica, consulta dental, laboratorio, tanto de sangre como de orina, y electrocardiograma, a que aprovechen”, señaló.

Agregó que la unidad también cuenta con una farmacia móvil para apoyar a las personas que tienen recetas médicas y no han podido adquirir sus medicamentos.

“Si traes una receta que no has podido comprar, aprovecha, porque todo es gratuito”, enfatizó Rosas Blanco.

La directora del DIF reiteró el llamado a la población para acercarse a los puntos donde estará instalada la unidad móvil y aprovechar esta jornada de atención médica sin costo.