Lleva Bustamante su gastronomía a la Feria Tamaulipas

La muestra gastronómica incluye asado, gorditas, biznagas y flor de chocha para dar a conocer la identidad de la zona semidesértica del estado.

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En la Feria Tamaulipas, el municipio de Bustamante se hizo presente con su gastronomía tradicional, donde su alcaldesa invitó a los visitantes a probar los platillos típicos que se cocinan en la región del Altiplano.

“El cabrito es lo principal, además de enchiladas, asado, arroz, calabacitas con elote, gorditas y tortillas de harina. De todo trajimos para que la gente conozca lo que comemos allá en Bustamante”, señaló la edil.

Destacó que, gracias a la cobertura de los medios de comunicación, Bustamante ha logrado mayor proyección en los últimos meses y ha sido reconocido en diferentes lugares.

La alcaldesa resaltó además los productos característicos de la zona semidesértica, como las biznagas, los magueyes y la tradicional flor de chocha, los cuales forman parte fundamental de la identidad y la cocina local, al tiempo que invitó a la ciudadanía a visitar el municipio.

Sobre los próximos festejos, anunció las celebraciones por los aniversarios ejidales de San Miguel el día 26 y de Las Flores el día 27, eventos en los cuales la administración municipal estará brindando apoyo directo a las familias.

Finalmente, agradeció al Gobernador del Estado por la invitación a la Feria Tamaulipas y por el respaldo brindado por todo su gabinete hacia Bustamante, destacando el trabajo conjunto sin distinción de partidos políticos.