Llegará función internacional de box con Julio César Chávez Jr.

Aunque aún falta que se anuncie oficialmente al rival que enfrentará en esta función, el propio Chávez adelantó que ya se encuentra trabajando en ello

Autoridades municipales confirmaron que el estadio de béisbol Adolfo López Mateos será la sede donde se llevará a cabo una función estelar de boxeo en la que se disputarán peleas de campeonato, evento que promete atraer la atención de los aficionados al deporte de los puños en la ciudad.

Durante el anuncio, el alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, destacó la importancia de que la ciudad sea escenario de este tipo de espectáculos deportivos de alcance nacional.

“El 25 de abril vamos a tener esta pelea y ahorita les van a dar más detalles sobre esto, pero estamos muy animados y les agradezco a los dos que vengan aquí al municipio de Reynosa”, expresó el edil.

El encargado de traer esta función de campeonato es la leyenda viviente del boxeo mexicano, Julio César Chávez, quien además anunció que el evento marcará el regreso al cuadrilátero de su hijo, Julio César Chávez Jr., luego de atravesar una etapa complicada.

“Va a ser una función internacional en donde reaparece Julio, mi hijo, después de un año tan complicado; gracias a Dios las cosas volvieron a su lugar y estamos muy contentos de que reaparezca mi hijo otra vez. Ya lo hizo en San Luis Potosí y le fue muy bien gracias a Dios”, comentó el excampeón mundial.

Por su parte, Julio César Chávez Jr. expresó su agradecimiento a su padre por el apoyo brindado durante su proceso personal y su regreso al deporte.

“Muy contento y muy orgulloso de mi papá, porque fue el que me ayudó a salir de todos lados, de las adicciones y me encaminó otra vez para volver a boxear, y estoy bien contento de regresar luego de varios años de andar mal y volver a boxear”, señaló el pugilista.

Se informó que esta función tendrá proyección a nivel nacional a través de la señal de TV Azteca y otras plataformas dedicadas a la difusión del deporte. Previo a la velada boxística, Julio César Chávez visitará diversas escuelas de la localidad para compartir su experiencia personal y promover entre los jóvenes la prevención de adicciones.

“Vamos a visitar muchas escuelas para prevenir y atender problemas de adicciones. Yo tengo clínica de adicciones y Carlos me pidió que fuera a darle mi testimonio de vida y a prevenir a los chavos de que se alejen de las adicciones”, explicó el exboxeador.

Aunque aún falta que se anuncie oficialmente al rival que enfrentará en esta función, el propio Chávez adelantó que ya se encuentra trabajando en ello, lo que mantiene a los aficionados a la expectativa sobre los detalles de la cartelera.

En un tono relajado, el campeón también bromeó sobre la posibilidad de subir al ring con el alcalde de Reynosa.