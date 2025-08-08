Llegan libros de texto a Nuevo Laredo; los repartirán este lunes

Actualmente, ya se tiene el 100% de libros para niveles preescolar, primaria y secundaria, para los 75,000 alumnos en promedio que están inscritos

Este lunes iniciará la distribución de libros de texto gratuitos para escuelas de educación básica, a fin de que estén listos para el inicio del nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Actualmente, en el Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede) se trabaja con guardias y el lunes retornará todo el personal a las oficinas para reiniciar labores, informó César Bolaños, jefe del Crede Nuevo Laredo.

“Quiero decirles que nosotros, en el Crede, tuvimos guardias en este periodo de receso y que regresamos a trabajar este lunes; estamos preparando diferentes situaciones para tener un regreso completo, seguro en este ciclo 2025-2026.

“Estamos trabajando con los libros de texto, estamos trabajando con la distribución, vamos a trabajar organizando la distribución de los paquetes de útiles escolares también”, señaló.

Actualmente, ya se tiene el 100 por ciento de libros para niveles preescolar, primaria y secundaria, para los 75 mil alumnos en promedio que están inscritos.

“Este próximo lunes entregamos los libros de secundarias generales a todas las secundarias, el martes a todas las secundarias técnicas, el miércoles a todo preescolar y vamos con primarias.

“Nosotros vamos a poner los libros en las inspecciones, en las escuelas, donde quieran los inspectores, los jefes de sector, donde sea más fácil para ellos”, detalló.

También se trabajará en una serie de trámites con las solicitudes de la beca Transformación Avanza para escuelas particulares.

El nuevo ciclo escolar arranca el primero de septiembre. Una semana antes, las y los maestros asistirán a un taller, y el consejo técnico debe estar una semana antes de entrar a clases.