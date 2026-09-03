Llegan hasta 100 plazas docentes a escuelas de Tamaulipas

Rodríguez Limón señaló que, después de las gestiones realizadas, ya comienzan a observarse algunos cambios en la atención de estas demandas

El ciclo escolar 2026-2027 representa nuevos retos para los trabajadores de la educación en Tamaulipas, particularmente para quienes integran la Sección 30 del SNTE. Uno de los principales pendientes es cubrir los espacios que permanecían vacantes en las escuelas debido a jubilaciones y cambios de adscripción, situación que también se presentaba en Reynosa.

José Hiram Rodríguez Limón, secretario de Organización II de la Sección 30 del SNTE, informó que ya comenzaron a llegar docentes para cubrir parte de las plazas que se encontraban vacantes en los diferentes niveles educativos. Explicó que, de acuerdo con las necesidades planteadas por los propios maestros, se han incorporado entre 80 y 100 plazas para atender la falta de personal.

“Ya nos dimos cuenta que llegaron muchos espacios que estaban vacantes, ya llegaron gracias a las necesidades que se plantearon con los compañeros maestros que hacían falta en los diferentes niveles educativos, son alrededor de 80 o 100 plazas en los diferentes niveles educativos”, comentó.

Magisterio reporta mejoras en servicios del ISSSTE

Otro de los retos para el magisterio se encuentra en materia de salud, particularmente en la atención que reciben los trabajadores en las clínicas y hospitales del ISSSTE. Antes del periodo vacacional, la Sección 30 había reclamado mejoras en las instalaciones y servicios médicos, entre ellos los que se ofrecen en Reynosa, donde se habían señalado diversas carencias.

Rodríguez Limón señaló que, después de las gestiones realizadas, ya comienzan a observarse algunos cambios en la atención de estas demandas.

“Ya notamos un cambio, están en común acuerdo y nos están apoyando, hemos tenido mejoras, se han estado solucionando las situaciones y las problemáticas y por ahí vamos a confiar en nuestras autoridades nacionales y estatales para que le den resultado a esta situación”, expresó.

Climatización representa otro reto para las escuelas

En Reynosa, las condiciones climáticas representan otro desafío para las comunidades escolares, debido a las altas temperaturas durante el verano y al frío intenso en los meses de invierno. Ante estas condiciones, el funcionamiento de los equipos de aire acondicionado es considerado una necesidad para mantener condiciones adecuadas dentro de las aulas.

El secretario de Organización II de la Sección 30 explicó que muchas escuelas dependen de las aportaciones voluntarias de los padres de familia para atender parte de sus necesidades de mantenimiento.

“Como también podemos ver la mayoría de las escuelas subsisten con la aportación que dan los padres de familia, por ahí es indispensable que estén pendiente y que tengan un acuerdo tanto directivos y padres de familia, para poder estar dando un mantenimiento adecuado a cada una de las aulas, más que nada con los climas”, señaló.

Rodríguez Limón agregó que, hasta el momento, las condiciones en los planteles de Reynosa se mantienen bajo control y no se ha presentado una situación grave relacionada con los equipos de climatización. Sin embargo, destacó la importancia de mantener la coordinación entre padres de familia y directivos para prevenir problemas durante las temporadas de temperaturas extremas.