Llega a Reynosa 5ta Feria Internacional del Libro

Quedó formalmente inaugurada la quinta edición de la Feria Internacional del libro Infantil yJjuvenil de la ciudad de Reynosa, un evento que promueve la lectura en los niños, adolescentes y jóvenes de la región norte del país y que es ahora un referente nacional.

Elena Ramírez Ramírez, directora general de esta feria en Tamaulipas, comentó que los libros son la mejor herramienta para el desarrollo de los menores.





“Qué bueno que esta sea una feria infantil y juvenil y ahora la tarea de estas niñas y estos niños, es que volteen a ver al adulto que tengan cerca en su casa, su tío, su papá, su abuelo, su mamá, su tía, su prima, que no lean y díganles, como no lees, no te gusta leer, y enséñenles la maravilla que hay en los libros, ustedes pueden seducirlos y convencerlos de que leer es para todas las personas”, comentó Barona.