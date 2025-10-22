Llega a la ciudad de Reynosa la Antorcha Guadalupana

Durante su paso por Reynosa, la Antorcha Guadalupana es acompañada por dos imágenes de gran tamaño: una de San Juan Diego y otra de la Virgen de Guadalupe

En el marco del Año del Jubileo de los Peregrinos de la Esperanza, la Concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe de la Diócesis de Matamoros-Reynosa fue elegida como sede para recibir la Antorcha Guadalupana, símbolo de fe y unión que partió desde la Ciudad de México en su largo peregrinar hacia Estados Unidos.

La llegada de la antorcha a Reynosa tiene un significado especial, al tratarse de una ciudad marcada por la inseguridad, pero que busca recobrar la esperanza y fortalecer la fe de su comunidad.

El vicario de la Concatedral de Guadalupe, Honorio Domínguez del Ángel, expresó que este acontecimiento representa un llamado a la reconciliación y la fe en medio de las dificultades.

“Necesitados de paz y de esperanza, sufrimos la violencia, las situaciones que estamos padeciendo como hermanos entre nosotros, pero confiamos en que no estamos solos, en que Jesús y María nos acompañan e interceden por cada uno de nosotros”, manifestó.

La tradición de la Antorcha Guadalupana comenzó en 1998 en Nueva York, con el propósito de conectar espiritualmente a los migrantes mexicanos con sus familias y su fe en México. Desde entonces, este recorrido anual ha logrado unir corazones a ambos lados de la frontera.

Partiendo de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, la antorcha ha recorrido diversos estados de México y Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza que lleva un mensaje de unidad familiar, respeto a los derechos de los migrantes y leyes más justas.

Mary Lucio, organizadora de la Caminata Antorcha Guadalupana, destacó la importancia de este mensaje para los connacionales que enfrentan el desarraigo y la distancia familiar.

“Llevando una vez más un mensaje de amor a todos los connacionales que están en la unión americana y que en estos momentos están sufriendo doble, porque primero sufren al dejar a su familia en México y ahora sufren porque en Estados Unidos dejan a sus familiares, es doloroso”, expresó.

Durante su paso por Reynosa, la Antorcha Guadalupana es acompañada por dos imágenes de gran tamaño: una de San Juan Diego y otra de la Virgen de Guadalupe, que atraen a fieles y devotos en cada punto del recorrido.

Estas imágenes permanecerán en la frontera de Tamaulipas hasta el próximo viernes, cuando cruzarán hacia Estados Unidos por el puente internacional de Ciudad Camargo, continuando su misión de llevar luz y esperanza a las comunidades migrantes del norte.

Por su parte, Diego Abel Reyes, integrante del Comité Antorcha Guadalupana, informó que la siguiente etapa del recorrido será encabezada por jóvenes descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos.

“Los que van a correr, los que van a participar en la parte de Estados Unidos, que son 14 estados, son los hijos de nuestros hermanos mexicanos que son nacidos allá, para que pueda llegar a su destino final el día 2 de diciembre a la ciudad de Nueva York. El día viernes 24 de octubre a las 10 de la mañana va a ser la entrega-recepción en el puente Camargo”, explicó.

De esta manera, Reynosa se convierte en un punto clave del recorrido de la Antorcha Guadalupana, que une a las familias migrantes bajo un mismo anhelo de fe, esperanza y paz.