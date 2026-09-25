Llaman en Reynosa a dar certeza legal con testamento

Notarías de la entidad ofrecen una tarifa especial de tres mil pesos durante septiembre para incentivar el orden patrimonial

A pocos días de concluir septiembre, considerado el Mes del Testamento, ciudadanos de Reynosa reconocen la importancia de contar con este documento para dejar definida la distribución de los bienes y evitar conflictos entre familiares después del fallecimiento.

Ramiro Cuéllar, quien ya cuenta con su testamento, consideró importante dejar todo establecido con anticipación para evitar posibles enfrentamientos entre los hijos.

“El testamento debe de hacerse para los hijos que están inconformes, porque a la mera hora salen peleados y vale más hacerlo con tiempo y no dejar problemas a ellos; nosotros ya lo tenemos arreglado, ya arreglamos todo”, comentó.

Durante septiembre, el trámite tiene un costo estandarizado de 3 mil pesos en las notarías de Tamaulipas; sin embargo, todavía son pocos los ciudadanos que han realizado esta disposición legal sobre sus bienes.

Manuel Corona reconoció que aún no ha elaborado su testamento, aunque considera necesario dejar sus bienes en orden.

“Yo creo que sí, tiene que hacer uno bien las cosas antes de que Dios nos llame a su presencia, porque sí es bueno dejar todo bien escriturado. Yo no tengo porque estoy solo y vivo con un hermano”, explicó.

Remedios del Carmen también señaló que no cuenta con este documento, pero reconoció su importancia para evitar disputas familiares.

“Ese documento es muy importante, porque cuando uno por cualquier cosa que llegue a pasar con el fallecimiento, ya no están los hijos en pleito, ya está todo bien, como debe de ser; se pelea la casa, el terreno, todo, hasta las cuentas bancarias”, expresó.

Por su parte, Lupita reconoció que tampoco ha realizado su testamento y que hasta ahora no había considerado hacer el trámite.

“Yo todavía no, sí es importante, pero ahorita no había pensado en eso, no lo había pensado, y sí es necesario hacerlo, porque uno nunca sabe cuándo nos vayan a llamar y lo que queda o lo que tengamos después viene en la pelea entre la familia”, comentó.

Desde el sector inmobiliario, Francisco Javier Pérez señaló que la falta de un testamento puede provocar que propiedades permanezcan abandonadas durante años, debido a los conflictos legales entre familiares que buscan determinar quién tiene derecho sobre ellas.

“Siempre dejar todos los bienes en regla, porque el día de mañana que uno no esté aquí no es para dar problemas. Siempre es el tema en el rubro inmobiliario; nos damos cuenta de esas cuestiones cuando las propiedades que eran de los abuelos se andan peleando porque no las pueden vender y no las pueden poseer para hacer uso. Hemos tenido terrenos y casas abandonadas, precisamente por no dejar un testamento”, explicó.

El llamado durante este Mes del Testamento es a aprovechar las condiciones establecidas durante septiembre para dejar certeza sobre el destino de los bienes y reducir la posibilidad de que el patrimonio familiar termine convertido en un conflicto entre herederos.