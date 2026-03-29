Llaman a vigilar escuelas en vacaciones para prevenir incidentes

Igor Crespo indicó que se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, por lo que la Guardia Estatal llevará a cabo rondines.

Ante el inicio del periodo vacacional, autoridades educativas del estado exhortaron a la población a mantenerse atenta a las condiciones de los planteles escolares, con el fin de prevenir actos delictivos o situaciones de riesgo.

¿Qué medidas de seguridad se aplican en escuelas?

El subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Tamaulipas, Igor Crespo Solís, señaló que todas las instituciones cuentan con protocolos de seguridad previamente establecidos, los cuales se activan durante temporadas en las que las escuelas permanecen sin actividad.

Refuerzan vigilancia con apoyo de Seguridad Pública

Indicó que, como parte de las acciones preventivas, se solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado, por lo que la Guardia Estatal lleva a cabo rondines en las inmediaciones de los planteles educativos para reforzar la vigilancia.

El funcionario destacó que estas medidas buscan inhibir posibles incidentes, ya que durante las vacaciones las escuelas pueden volverse más vulnerables ante hechos delictivos.

¿Cómo puede ayudar la ciudadanía?

Asimismo, subrayó que la participación de la ciudadanía es fundamental en estas labores, por lo que hizo un llamado a reportar cualquier movimiento inusual dentro o en los alrededores de las instituciones educativas.

“Cada institución educativa, cada subsistema de educación, ya sea en media superior o superior, cuenta con sus medidas de seguridad, con sus protocolos de seguridad”, explicó Crespo Solís, quien añadió que “la Secretaría de Seguridad Pública nos brinda el apoyo dando rondines correspondientes para evitar cualquier incidente”.

Coordinación clave durante el periodo vacacional

Finalmente, reiteró que la coordinación entre autoridades educativas, corporaciones de seguridad y sociedad será determinante para garantizar la protección de los planteles en todo el estado durante este periodo.