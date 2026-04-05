Llaman a respetar zonas seguras tras fallecimiento de bañista

Romel Faustino Martínez Flores, informó que actualmente se mantiene un operativo especial en Playa Tesoro, donde participan más de 200 elementos

Luego del fallecimiento de un hombre en una zona no apta para bañistas ubicada entre los límites de playa Miramar y el sector de Velamar, autoridades de Protección Civil en Altamira reforzaron el llamado a la población para evitar introducirse al mar en áreas de riesgo y atender en todo momento las indicaciones oficiales durante el periodo vacacional.

Refuerzan operativo en Playa Tesoro

El director de Protección Civil en el municipio, Romel Faustino Martínez Flores, informó que actualmente se mantiene un operativo especial en Playa Tesoro, donde participan más de 200 elementos de distintas corporaciones, incluyendo Secretaría de Marina, Capitanía de Puerto, Bomberos, Tránsito y dependencias municipales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los visitantes.

Condiciones seguras en Playa Tesoro

Destacó que esta playa cuenta con condiciones óptimas para el disfrute familiar, con vigilancia permanente a lo largo de más de 2.5 kilómetros, 14 torres de observación y señalización preventiva como banderas amarillas que indican precaución ante el oleaje.

Zonas de riesgo identificadas

El funcionario subrayó que, a diferencia de Playa Tesoro, existen zonas identificadas como peligrosas, particularmente en el área de tildillos y Fundadores en los límites de Miramar hacia Velamar, donde el mar presenta fuertes corrientes de retorno y oleaje elevado.

"Lo hemos invitado mucho a la ciudadanía a acudir a playas oficiales; si van a esas zonas que sea solo de convivencia, nada de ingresar al mar", advirtió, al señalar que incluso las unidades de emergencia enfrentan dificultades para acceder en caso de incidentes.

Cabe señalar que el pasado miércoles por la tarde, un hombre de 44 años, originario de Tampico, perdió la vida al ser arrastrado por las corrientes en esta zona considerada de alto riesgo, caracterizada por la presencia de pozas y acantilados.

Días antes, el domingo, cuatro jóvenes de entre 12 y 18 años también fueron arrastrados por el mar en el mismo sector; aunque lograron ser rescatados con vida, uno de ellos presentó síntomas de semi ahogamiento.

Llamado a la población

Ante estos hechos, las autoridades reiteraron el exhorto a la población local y visitantes, tanto nacionales como extranjeros, a acudir únicamente a playas certificadas como seguras, respetar la señalización y evitar conductas de riesgo.

Insistió que Playa Tesoro ofrece un entorno limpio, vigilado y adecuado para la convivencia familiar, siempre y cuando se sigan las recomendaciones, como no ingresar con envases de vidrio, respetar las áreas delimitadas y retirarse del mar a más tardar a las 20:00 horas, horario considerado óptimo para prevenir incidentes.