Llaman a reflexionar sobre disciplina escolar tras caso de Daphne

La legisladora señaló que, en muchas ocasiones, las familias optan por instituciones educativas con esquemas rígidos y medidas disciplinarias extremas

Tras el fallecimiento de Daphne durante un campamento de verano en el sur de Tamaulipas, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Eva Reyes González, hizo un llamado a los padres de familia a reflexionar sobre los modelos disciplinarios que buscan para la educación de sus hijos.

La legisladora señaló que, en muchas ocasiones, las familias optan por instituciones educativas con esquemas rígidos y medidas disciplinarias extremas, bajo la idea de que ello garantiza una mejor formación y mayor seguridad para los menores, sin considerar que no todos los niños y adolescentes están preparados para enfrentar ese tipo de entornos.

“Aquí es importante el llamado a los padres de familia, cuántas veces no hemos jugado con la idea de decir, te voy a mandar a una granja o a un colegio militar, para que te pongan fuerza y te pongan dureza para que te compongas y seas más disciplinado”, expresó la diputada.

Eva Reyes González consideró que este tipo de expresiones reflejan una realidad que debe analizarse, pues algunos padres de familia buscan instituciones con medidas disciplinarias más severas pensando que sus hijos estarán más seguros o recibirán una mejor educación.

“Hay personas que buscan las escuelas más fuertes y con medidas disciplinarias más tremendas, buscando que sus hijos estén más seguros”, agregó.

Asimismo, informó que ya sostuvo un acercamiento con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para incorporar un galardón que permita reconocer a las escuelas incluyentes y con prácticas respetuosas de los derechos de la niñez, con el propósito de que los padres de familia cuenten con más opciones al momento de elegir la educación de sus hijos.