Llaman a padres anticipar el corte de cabello escolar en Victoria

A días del inicio del ciclo escolar, trabajadoras de una estética recomiendan a padres de familia acudir con tiempo para evitar filas y aglomeraciones

A pocos días del inicio del ciclo escolar de educación básica, programado para el próximo 31 de agosto, Yolanda Díaz y Nancy Hernández, trabajadoras de un establecimiento ubicado en el centro de la ciudad, exhortan a los padres de familia a acudir con anticipación a realizar el corte de cabello de sus hijos.

El objetivo de este llamado es prevenir las aglomeraciones y las largas filas que suelen saturar las estéticas y barberías durante los días previos al regreso a clases, ahorrando así tiempo y evitando contratiempos de último momento.

Actualmente, el establecimiento cuenta con diversos servicios, siendo el corte escolar el más solicitado por la temporada, el cual tiene un costo accesible de 50 pesos.

Durante el día, se pudo constatar la respuesta de algunos ciudadanos, como el padre de familia Rogelio Balderas, quien acudió con su hijo para realizarse el corte de manera preventiva y asegurarse de que el tiempo no los tome desprevenidos ante la proximidad de las clases.