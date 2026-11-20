La Red Federal suma 9,835 puentes, 466 en Nuevo León y una parte importante en Tamaulipas, en la Carretera Federal 85, tramo Victoria-Monterrey

Con el programa Bachetón 2026, el cual registra una inversión de 2 mil millones de pesos para Tamaulipas en rehabilitación de carreteras federales, aquí es donde podría aprovecharse para hacer la reparación de los daños a las estructuras de los puentes.

Automovilistas solicitan que con esta rehabilitación se incluya también esta obra.

Es el momento. Es la ruta. Es el presupuesto.

En la Victoria-Monterrey ya hay cuadrillas trabajando y un solo carril en el puente del Río Corona.

Si el Bachetón ya está ahí, tiene que incluir barandales rotos, muros golpeados, losas con varilla expuesta y juntas vencidas. No basta con tapar el bache.

Si se deja fuera la estructura, se arregla el camino, pero el puente se queda a medias. Y el puente a medias es el que mañana vuelve a registrar el accidente.

Puentes con daño registrado

La Red Federal suma 9 mil 835 puentes, 466 en Nuevo León y una parte importante en Tamaulipas, en la Carretera Federal 85, tramo Victoria-Monterrey.

Son al menos cinco estructuras con daño visible en el eje Victoria-Monterrey-Monterrey.

¿Qué dice la ley?

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, en su artículo 1o., obliga a regular la conservación y mantenimiento de caminos y puentes.

El artículo 62 obliga a proteger a los usuarios en los caminos y puentes por los daños que puedan sufrir con motivo de su uso.

¿Quién paga?

El artículo 63 Bis obliga a todo vehículo en vía federal a traer seguro que garantice daños a terceros, responsabilidad del propietario.

Si el conductor daña un puente, su seguro paga la reparación a la federación.

Si no trae seguro, el artículo 74 Bis, fracción II, prevé multa de 20 a 40 días de salario mínimo. Por infracciones de tránsito, hasta 200 días. Y el artículo 74 sanciona otras infracciones hasta con mil días.

En daños a propiedad pública, la reparación puede ir de miles de pesos hasta más de 200 mil, según la valoración.

La ley dice que la SICT conserva, el conductor asegura y el que daña paga.

Lo que falta es que el Bachetón 2026 no se vaya de la Victoria-Monterrey sin reparar los puentes.