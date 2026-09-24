Llaman a detectar señales y buscar ayuda para evitar suicidios

El reporte se dio luego del fallecimiento de una persona de 89 años, quien fue localizada sin vida al interior de su domicilio

El coordinador de Socorros de la Cruz Roja en Matamoros, Francisco Ponce, informó que durante este mes de prevención se han registrado entre cuatro y cinco suicidios en la ciudad, además de un incremento en los casos de personas que intentan quitarse la vida sin lograrlo.

El reporte se dio luego del fallecimiento de una persona de 89 años, quien fue localizada sin vida al interior de su domicilio. A un costado del cuerpo fue encontrada una soga, utilizada presuntamente para quitarse la vida.

Ponce señaló que entre los principales factores relacionados con estos casos se encuentran la depresión, la ansiedad y otras afectaciones emocionales, situaciones que pueden llevar a las personas a tomar decisiones dolorosas.

Explicó que los casos son más frecuentes entre personas de 15 a 50 años de edad, aunque destacó que ninguna persona está exenta de atravesar una situación de este tipo.

El coordinador de Socorros llamó a prestar atención a las señales de alerta y buscar apoyo ante situaciones de crisis emocional, debido al incremento de intentos y suicidios registrados durante las últimas semanas.