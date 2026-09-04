Llama Tamaulipas a prevenir las infecciones de transmisión sexual

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, las cifras muestran que las infecciones de transmisión sexual continúan representando un reto de salud pública

En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual, que se conmemora este 4 de septiembre, las cifras epidemiológicas muestran que las infecciones de transmisión sexual continúan representando un reto de salud pública en Tamaulipas.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, hasta la semana epidemiológica 22 de 2026 se habían acumulado 817 casos de sífilis adquirida en el estado, frente a los 488 registrados durante el mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento cercano al 67 por ciento.

Del total de casos contabilizados este año, 490 correspondieron a hombres y 327 a mujeres. Reynosa concentró la mayor cantidad, con 366 casos; le siguieron Nuevo Laredo, con 172; Matamoros, con 92; Ciudad Victoria, con 52, y Tampico, con 23.

En el caso de la infección gonocócica del tracto genitourinario, relacionada con la gonorrea, Tamaulipas registró 167 casos hasta esa misma semana, mientras que en 2025 la cifra era de 197.

La entidad también acumuló 54 casos de sífilis congénita, seis más que los 48 reportados durante el mismo periodo del año anterior, una infección que puede transmitirse de la madre al bebé durante el embarazo o el parto.

En cuanto al VIH, hasta la semana 22 de 2026 se habían confirmado 570 nuevos casos, de los cuales 435 correspondieron a hombres y 135 a mujeres. Reynosa encabezó nuevamente los registros con 257 casos, mientras que Tampico contabilizó 115, Nuevo Laredo 70, Ciudad Victoria 46, Ciudad Madero 26, Matamoros 25, Altamira 14 y Río Bravo 10.

Las autoridades sanitarias mantienen acciones de detección, prevención y tratamiento de estas enfermedades, mientras que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Sexual busca poner sobre la mesa la importancia de ejercer una sexualidad informada, responsable y segura, así como facilitar el acceso a servicios de salud y pruebas para la detección oportuna de infecciones de transmisión sexual.