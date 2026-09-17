Llama Seguridad Pública a evitar linchamientos en Tampico

Pancardo Escudero destacó que la Guardia Estatal ha logrado optimizar sus tiempos de intervención ante reportes de emergencia

El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, se pronunció respecto al reciente caso ocurrido en el mercado de Tampico, donde una mujer fue retenida, golpeada y rapada por particulares.

El funcionario hizo un enérgico llamado a la ciudadanía para evitar tomar justicia por propia mano, recordando que existen instancias legales competentes para sancionar cualquier falta.

Si bien el titular de la Secretaría reconoció que es comprensible el hartazgo social ante diversas situaciones, subrayó que los actos de violencia ciudadana no son el camino para resolver conflictos.

Guardia Estatal reduce tiempos de respuesta

Pancardo Escudero destacó que la Guardia Estatal ha logrado optimizar sus tiempos de intervención ante reportes de emergencia, dijo que, gracias a las estrategias actuales, el tiempo de respuesta promedio se ha reducido considerablemente, pasando de un rango previo de 17 a 25 minutos, a un tiempo actual de entre 13 y 18 minutos para atender cualquier evento en la entidad.