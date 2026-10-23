Llama Rómulo Pérez a la unidad y a frenar la guerra sucia

El aspirante partidista sostuvo que los señalamientos públicos perjudican al movimiento e instó a no anteponer intereses personales en la contienda.

Rómulo Pérez Sánchez respondió a los señalamientos de Gilberto Ávalos Martínez y dijo que no lo conoce. También pidió dejar de lado la llamada “guerra sucia” y afirmó que las declaraciones en su contra “obedecen a cuestiones de desesperación”.

“Yo respeto sus posicionamientos, siempre y cuando sean sanos y bien intencionados, pero ese tipo de declaraciones siempre abonan a que haya desunión”, expresó. Añadió que nunca ha visto a Ávalos en un evento de Morena ni en las oficinas del partido.

Pérez Sánchez llamó a que las expresiones públicas fomenten la unidad y sostuvo que, en su opinión, este tipo de señalamientos perjudica al movimiento en lugar de ayudarlo. También mencionó declaraciones que atribuyó al presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, sobre no promover aspirantes mediante redes sociales o prensa que calificó de malintencionada, sino enfocarse en trabajar por el movimiento.