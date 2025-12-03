Llama Reynosa a identificar a quienes abandonaron la escuela

El edil afirmó que este llamado lo reitera siempre, convencido de que la participación comunitaria es clave para evitar que más adolescentes caigan

En un encuentro reciente con estudiantes universitarios, el alcalde de Reynosa hizo un llamado urgente a la comunidad juvenil para colaborar en la identificación de adolescentes y jóvenes que han abandonado la escuela y pasan gran parte del día en las calles, situación que los expone a múltiples riesgos.

El presidente municipal advirtió que este fenómeno se ha convertido en un problema creciente para la ciudad, pues muchos de estos jóvenes, al no estar involucrados en actividades educativas o laborales, quedan vulnerables ante grupos delictivos que buscan reclutarlos.

Señaló que la falta de rumbo los puede llevar a escenarios graves, que van desde involucrarse en actividades ilícitas hasta desaparecer sin dejar rastro, lo que mantiene a numerosas madres en una búsqueda permanente de sus hijos.

Durante el encuentro, el alcalde subrayó que Reynosa aspira a consolidarse como un polo tecnológico en los próximos años, pero que alcanzar ese objetivo requiere atender a quienes hoy se encuentran en riesgo de perderse en las calles.

En ese sentido, pidió a los propios jóvenes convertirse en aliados para detectar a quienes han dejado sus estudios y canalizarlos hacia programas municipales y estatales que les permitan reincorporarse a la vida escolar o acceder a nuevas oportunidades.

Al profundizar en su mensaje, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz explicó que la ciudad se encuentra en un proceso de crecimiento y transformación, y advirtió sobre las consecuencias que enfrentan los menores que permanecen en la calle sin una actividad formativa.

Señaló que quienes se mantienen en esa condición pueden ser atraídos por actividades delictivas, enfrentar procesos legales o, en el peor de los casos, perder la vida, como ha ocurrido en casos recientes que han conmocionado a la comunidad. Añadió que detrás de cada una de estas tragedias hay madres que continúan buscándolos sin descanso.

El edil afirmó que este llamado lo reitera en cada encuentro con la juventud, convencido de que la participación comunitaria es clave para evitar que más adolescentes caigan en situaciones que comprometan su futuro y su vida.

Asimismo, reiteró que la construcción de una ciudad más segura y preparada para el desarrollo tecnológico requiere atender de manera prioritaria a quienes hoy se encuentran en situación de vulnerabilidad.