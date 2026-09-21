Llama IETAM a respetar la ley electoral en Tamaulipas

El presidente del órgano electoral, Juan José Ramos Charre, pidió a los partidos políticos actuar con apego al marco normativo.

Tras el inicio formal del proceso electoral en Tamaulipas el pasado 13 de septiembre, el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), Juan José Guadalupe Ramos Charre, emitió un exhorto clave para asegurar el desarrollo democrático en el estado.

Ramos Charre hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse activamente en este proceso 2026-2027, fundamental para la vida pública de la entidad.

Asimismo, instó a los partidos políticos a conducirse con total apego al marco legal vigente y a respetar estrictamente las normas electorales durante el desarrollo de todas sus actividades.

“A que participen, ese es el llamado, particularmente a la sociedad que en sus manos está definir, vaya, el futuro, el espacio que tienen destinado para cada actor político, para cada partido político”, señaló.

El funcionario electoral dijo que no hay en este momento definido nada para absolutamente nadie; lo importante es ir colocando los cimientos del proceso electoral, “y presupuesto a los partidos políticos y a los actores políticos, la importancia de respetar la ley, de sujetarnos al marco legal”, puntualizó.