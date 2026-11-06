Llama el ITEA a aprovechar trámites educativos en Nuevo Laredo

Las brigadas de la dependencia orientan a la ciudadanía sobre el examen de conocimientos para certificar estudios de primaria y secundaria.

El ITEA realiza brigadas de promoción de sus servicios en distintos sectores de Nuevo Laredo, a fin de incrementar la cantidad de personas que acuden a clases para obtener su certificado de educación básica.

Esta semana el personal del ITEA acudió al crucero de la Avenida César López de Lara y la Calle Venezuela, para dar a conocer las diferentes opciones a fin de que personas de 15 años de edad en adelante puedan tener su certificado de primaria y secundaria.

Tanto el trámite como el documento son gratuitos.

Jornadas de promoción y certificación por examen

La coordinadora de Zona del ITEA en Nuevo Laredo, Imelda Mangin Torre, destacó que estas jornadas han tenido una respuesta favorable de la ciudadanía, por lo que continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad.

Resaltó que, mediante la aplicación del Examen de Conocimientos, quienes acrediten los conocimientos requeridos pueden obtener gratuitamente su certificado de primaria o secundaria, sin necesidad de cursar nuevamente todos los grados escolares.

Impacto social y canales de atención ciudadana

En esta frontera, cada vez más personas toman la decisión de retomar sus estudios y obtener un documento que les permita acceder a mejores oportunidades laborales y de desarrollo personal.

Para mayores informes, pueden acudir a las oficinas del ITEA, ubicadas en la Calle Independencia 3557, o comunicarse al teléfono 867 712-7772, donde podrán recibir orientación sobre los requisitos y procedimientos para concluir su educación básica.