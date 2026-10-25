Llama Américo Villarreal a respetar convocatorias y civilidad

El mandatario tamaulipeco sostuvo que la valoración de quienes aspiran a una candidatura debe considerar su trayectoria, experiencia, actividad y desempeño

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que recientemente concluyeron los registros para las diputaciones federales y las presidencias municipales, de acuerdo con los tiempos establecidos por Morena.

Durante su arribo a Palacio de gobierno esta tarde, Villarreal Anaya dijo que, que estarán atentos a que las personas participantes mantengan la civilidad durante el proceso político-electoral, en el marco de los plazos definidos por los distintos partidos para iniciar estas actividades.

El mandatario tamaulipeco llamó a apegarse a las convocatorias y sostuvo que la valoración de quienes aspiran a una candidatura debe considerar su trayectoria de vida, su experiencia de servicio, su actividad profesional y su desempeño como servidores públicos.

Añadió que también deben tomarse en cuenta los planteamientos que presenten en favor de sus distritos o municipios. Afirmó que una percepción social favorable debe construirse con esos elementos y no mediante descalificaciones hacia otras personas.